勞動部：上市櫃、逾億元營造工程違反職安法將加重罰鍰

為了督促企業落實職安法相關規定，減少職業災害發生，勞動部今 (27) 日宣布，上市櫃公司、營造工程金額超過 1 億元等甲、乙類對象，如有違反職安法重點條文或發生重大職災，都將加重罰鍰，修正要點即日生效。

勞動部修正發布「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」，針對一定規模事業單位、違反法令情節及重複違反情形等提高罰鍰額度，以提升嚇阻力。

職安署說明，為強化監督檢查效能，促使業者積極預防職業災害，要求事業單位善盡職安衛管理責任，因此，針對職安法重點違反條文、重複違反法令情節及發生重大職業災害者，提高罰鍰額度及重複違反的累計裁罰額度。

其中，甲類 (上市、上櫃公司、營造工程金額超過 1 億元或勞工人數超過 300 人之其他行業) 第 1 次違反規定罰鍰從 6 萬元提升至 10 萬元，並按次累加 10 萬元。

乙類 (營造工程金額 500 萬元以上 1 億元以下或勞工人數 6 人以上 300 人以下之其他行業) 第 1 次違反規定罰鍰從 3 萬提升至 6 萬元，並按次累加 6 萬元。

甲、乙類以外的業者則歸為丙類事業單位，並維持現行第 1 次違反規定罰鍰 3 萬元，並按次累加 3 萬元，以降低對微型企業及承攬金額不高之營造業所造成的衝擊。

此外，考量雇主有保護勞工身心健康的法定義務，若雇主為不法侵害案件之行為人，經通知改善未改善者，將加重其罰鍰金額，如為甲類第 1 次違反規定即處最高罰鍰 15 萬元；另原事業單位如因未善盡危害告知或承攬管理責任，致承攬人勞工發生死亡等重大災害，第 1 次違反即處最高罰鍰 15 萬元。

職安署提醒，修正要點即日生效，凡於生效日起，實施檢查的違反法令案件，一律依修正後的裁罰原則處理。