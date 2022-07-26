勞動部：即起取消強制雇主為移工購買COVID-19醫療險

勞動部今 (26) 日表示，經報請指揮中心同意，即日起取消強制雇主為入境移工購買 COVID-19 醫療保險的規定，不過，之前投保的保單仍有效。目前市售移工入境醫療險價格約 1000 多元，此政策取消後，將可大幅減輕雇主負擔。

勞動部表示，中央流行疫情指揮中心去年 11 月 11 日同意開放移工專案引進，並要求移工入境前，須投保 COVID-19 醫療保險，以支應境外移入確診的住院治療相關費用，保障金額 50 萬元。

根據統計，自 2021 年 12 月 1 日至今年 7 月 25 日止，入境移工總計 8 萬 574 人，雇主均依規定購買保險。

勞動部指出，指揮中心今年 4 月起修正輕重症隔離收治原則，由於現行移工入境前都已完整施打疫苗，入境後僅發生少數確診個案且都為輕症或無症狀，移工確診後也都在加強版集中檢疫所或防疫旅館進行隔離，實務上已沒有強制雇主購買保險的必要。

勞動部宣布，為減輕雇主負擔及簡化手續，已經報請指揮中心同意，自即日起取消雇主應為入境移工購買 COVID-19 醫療保險的規定。

勞動部表示，若在今天以前，雇主已購買 COVID-19 醫療保險且已經入境的移工，於保險期間內，保單仍有效；至於已繳交保費但還沒有入境的移工，雇主如想退保或解約，可依保單規定辦理或洽保險公司詢問。