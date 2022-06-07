勞動部：勞工二次確診可申請勞保傷病給付

台灣本土疫情處於高原期，同時傳出許多民眾二次確診，據統計，目前累計已有 1212 人，外界關注是否能請領勞保傷病給付？勞動部今 (7) 日回應，若勞工經醫生判斷為二次確診，同樣在 7 天隔離期間可請住院病假；自無法工作的第 4 天起，也可請領傷病給付。

COVID-19 確診者康復後 3 個月內不會再被匡列、隔離、確診，被視為獲得「無敵星星」，不過，近期有民眾分享懷疑自己確診康復後，短期內又確診。指揮中心指出，自 2020 年開始，系統中就有二次確診者的紀錄，國內目前累計有 1212 人，第二次確診的症狀主要為發燒，但不一定會比第一次的症狀來得輕，目前尚無定論。

指揮中心表示，3 個月內若檢驗陽性通報至系統，會自動歸併為重複通報，成為一案，但臨床上如有高度疑似相關症狀或 Ct 值低，懷疑為二度感染，可透過通報再次成為確診紀錄，並開立法定文件、隔離，目前已在研擬二次感染隔離流程。

勞動部指出，如果已經確診的民眾再度染疫，且經由醫師判斷為二次確診後，同樣可依照相關規定，在居家隔離期間的病假併入住院傷病假計算，雇主應給假、不得扣發全勤獎金。

勞保傷病給付方面，勞動部表示，只要是經由醫師判斷為二次確診者，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，若不能工作以致未能取得原有薪資者、或是雇主因勞工不能出勤未全額給付薪資者，從不能工作之第 4 日起，同樣可依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付，不會因先前確診已請領過而有影響。

