勞動部鬆綁 離岸風電勞工可做28天休2天

政府原訂 2025 年再生能源占比要達到 20% 目標，但因產業用電量大增，經濟部預估延後 1 年達標，其中，離岸風電建設受疫情影響，進度嚴重落後，勞動部近日已放寬離岸風場相關工作人員適用勞基法第 84-1 條規定，改為工作 13 天、休息 1 天，接續再工作 13 天休 1 天，28 天工期結束後即可連休 28 日。

勞動部自 2020 年 9 月開放「離岸風場及陸域風場之興建或運作維護從業人員」可採責任制，規範勞工做 14 天、休 14 天，不過，有業者反映，許多外籍工程師從海上返回岸上後，14 天假期不足以回到母國，希望能再放寬勞基法 84-1 規定。

勞動部再度邀集事業單位、各縣市政府進行討論，認為實務上確實因疫情影響人員調度，有彈性調整的空間。

根據勞動部公文，考量離岸風場興建或運作維護從業人員往返海上通勤具一定風險，且為了兼顧防疫需求，離岸風場方面，在連續工作日數達 14 天者應連續休息 14 天以上的前提下，於每年 3 月到 10 月的非東北季風盛行期間，可改採連續 28 天工期，該期間並實施至少 2 天休息，且連續工作天數不超過 14 天，28 天工期後換班，即可連續休息 28 天。