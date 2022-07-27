住都中心成立4週年 花敬群：公辦都更投資金額上看500億元

國家住宅及都市更新中心成立邁向第 4 年，內政部次長暨代理董事長花敬群今 (27) 日指出，政府推動公辦都市更新，高效率興辦社會住宅持續取得佳績，4 年內創造 6 案公辦都更簽約案，投資金額約 234 億元，其中 2 件已順利動工，預估至今年底，招商案將呈倍數成長，引進投資金額上看 500 億元。

國家住都中心表示，過去 4 年在公辦都更方面共完成 6 案招商，投資金額高達 234 億元，在規劃上也用心提高公益設施設置，如南港玉成案規劃社宅及托嬰中心，公益空間占全部比例 5 成；信義兒福 A1 基地納入高齡友善、長照中心，公益比例更高達 7 成，超越所有公辦都市更新的規劃比重。

花敬群預估，今年底公辦都更招商金額可望倍數成長，除已公告的「信義兒福 1-2 與 3-2 街廓基地」，以及「行二行三國家行政園區」之外，預計將有 4 個基地陸續與大家見面，引進投資金額上看 500 億元，遠超現行公辦都更案規模。

國家住都中心直接興辦的「安居．好室」社會住宅，18 個月完成 16 個縣市，共 49 處 17344 戶決標，速度跟數量前所未見。今年除陸續招標，目標朝總計 32000 戶決標外，將跨足外島滿足社宅需求，讓社宅規劃擴及全台 20 縣市。

國家住都中心於 2020 年加入推動包租代管社宅，與各縣市政府攜手擴大媒合量能，目前全國累計媒合已達 42770 戶，範圍遍及 16 縣市，每季更以 6000 戶快速增加。同時，在高雄城中城事件甫發生便協助受災戶當天入住新租處，展現社會安全網最大功能。

為永續經營社宅，國家住都中心規劃橫跨 50 年的社宅財務計畫，攜手臺銀等 9 家銀行聯貸 4119 億元，投資大眾所需的社宅興建，不僅不排擠政府預算，更以三道防線進行嚴格風險管控，降低負擔之餘也能確保永續。

