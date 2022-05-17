Ｑ3企業人力需求攀11年新高 勞動部：疫情衝擊恐難達預期

勞動部今 (17) 日公布人力需求調查結果顯示，事業單位預計今年 7 月底較 4 月底人力需求淨增加 8.7 萬人，創 11 年新高，其中以製造業淨增加 4.2 萬人較多。不過，勞動部坦言，該調查於 4 月中旬、疫情升溫前所進行，第三季聘僱情形可能難達預期目標。

根據勞動部調查，各事業單位 7 月底較 4 月底預計增加人力者占 34.9%、減少人力者 2.8%、人力需求不變者 57.4%、無法預估者 5%；需求人數預計增加 9.3 萬人、減少 0.6 萬人，淨增加 8.7 萬人，創 2002 年以來同期新高。

按行業別觀察，與 4 月底相較，7 月底工業部門人力需求預計淨增加 4.5 萬人，服務業部門淨增加 4.1 萬人。其中以製造業淨增加 4.2 萬人較多 (電子零組件製造業淨增加 0.7 萬，金屬製品製造業、電腦電子產品及光學製品均淨增加 0.6 萬人)，批發及零售業淨增加 1.4 萬人次之、住宿及餐飲業淨增加 0.8 萬人居第三。

按職類別觀察，與 4 月底相較，7 月底各職類人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加 3.2 萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加 2.1 萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加 1.5 萬人居第三。

至於增加人力的主要原因，勞動部指出，以「公司營運擴增或多角化經營」占 61.4% 最多，「退離者之補充」占 21.7% 次之；值得注意的是，藝術娛樂及休閒服務業因暑假旅遊消費需求，以「即將進入本產業旺季」(占 51.8%) 占比最高。

勞動部辦理「2022 年第 2 次人力需求調查」期間為 4 月 6 日至 4 月 22 日，但當時台灣 COVID-19 確診人數未處疫情高峰，調查結果與事實似乎有所脫鉤，勞動部官員坦言，第三季企業實際聘用人數可能難達到預期。