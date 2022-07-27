〈財報〉癌症藥物Revlimid銷售降幅不大 必治妥施貴寶上季業績超越預期

必治妥施貴寶公司 (Bristol Myers Squibb Co)(BMY-US) 周三 (27 日) 公布的第 2 季獲利高於預期，因為其重磅癌症藥物 Revlimid 的銷售額降幅並不如預期的那麼大。

由於美元走強的影響，該公司將全年銷售額預測從 463.9 億美元小幅下調至 460 億美元。

必治妥施貴寶第 2 季營收為 118.9 億美元，高於一年前的 117 億美元。Refinitiv 分析師的預期為 114 億美元。

Revlimid 本季銷售額為 25 億美元，而分析師估計為約 21 億美元。

即使如此，必治妥施貴寶財務長埃爾金斯 (David Elkins) 表示，許多 Revlimid 學名藥競爭對手將在第 3 季進入市場，該公司並未調高該藥物的全年銷售預測。

該公司與輝瑞公司 (PFE-US) 共享的血液稀釋劑 Eliquis 和癌症免疫療法 Opdivo 的銷售額，分別與分析師估計的 32 億美元和 21 億美元基本一致。

該公司表示，不計一次性項目，當季獲利增至 42 億美元，合每股 1.93 美元。一年前為 37 億美元，合每股 1.63 美元。分析師預計每股獲利為 1.80 美元。