〈景氣燈號〉6月對策信號再減1分 連四亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 6 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數較前一個月再減 1 分，分數降為 27 分，燈號連四亮出綠燈，觀察景氣領先、同時指標皆呈現下跌走勢，國發會說，景氣擴張力道持續放緩，須密切關注後續發展。

從 9 項構成項目觀察，國發會統計，6 月非農業部門就業人數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分，貨幣總計數 M1B 由黃紅燈轉呈綠燈、工業生產指數由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變，而 6 月分數降至 27 分，也是 2020 年 10 月以來低點。

國發會說明，全球經濟受俄烏戰爭、全球通膨壓力居高不下、主要國家採取貨幣緊縮政策等影響，成長步伐明顯放緩，衝擊股市、企業信心，因此 6 月工業生產指數年增率、股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑，不過貿易面指標則仍在新興科技應用、數位轉型需求支撐下，保持成長。

內需方面，國發會表示，隨著國內疫情趨穩，加上去年同期升級三級警戒，基期較低影響，包含批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數均較去年同期擴增。

展望未來，國發會說，包含俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續、新冠疫情反覆等變數，恐將持續拖累全球經濟成長動能，不過我國出口、投資、內需動能延續下，對整體經濟景氣仍有一定支撐。