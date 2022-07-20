〈外銷訂單〉高基期效應浮現估7月成長有限 全年谷底在Q2

外銷訂單在中國封控影響逐步趨緩下回穩，展望 7 月，經濟部統計處預期，由於全球整體經濟仍面臨戰爭、通膨、疫情等不利因素，有下行風險，加上去年高基期效應，估整體成長將放緩，不過考量中國封控、下半年科技新品推出，估今年低谷將落在第二季。

統計處預估，7 月外銷訂單金額將達約 555-570 億美元，呈現月減 3.1%-5.7%，年增幅落在 0.4%-3.1%，可望維持連 3 紅，但成長幅度將明顯收斂。

經濟部統計處處長黃于玲指出，7 月成長幅度顯著收斂，主因是疫情紅利消退，去年基期較高所致，且現階段整體市場信心相對保守，7 月資訊通信產品動向指數也低於 50，僅達 45.1，其他包含光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品等，預期也將呈現月減。

中國市場接單情況，已連續三個月下滑，6 月達 123.3 億美元、年減 14.5%，黃于玲說明，主要還是受封控影響，且疫情連帶廠商投資放緩，也不利機械等傳統貨品接但，7 月能否回穩還要密切觀察。

展望下半年，黃于玲說，科技新品多在下半年發表，認為傳統季節性效應趨勢不變，第三季接單將優於第二季，加上今年第二季又有中國封控帶來的遞延效應，預期今年全年谷底將落在第二季，但整體情勢還要密切關注終端消費市場變化。

另一方面，研調機構 IHS Markit 日前再下修今年全球經濟成長率至 2.7%，較前一次下調約 0.2 百分點，黃于玲說，雖然成長幅度下滑，但全球經濟仍將維持正成長，對於接單動能還是比較正向的看法。