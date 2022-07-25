6月製造業生產指數連29紅 Q2、上半年皆創同期新高

經濟部統計處今 (25) 日公布 6 月工業及製造業生產指數，受惠中國逐步解封，加上新興科技與數位轉型持續推展，6 月製造業生產指數達 137.81，月增 0.63%、年增 0.51%，連 29 紅，推升第二季製造業生產指數達 136.26，年增 3.68%，也是連 12 季正成長，上半年製造業生產指數達 135.08，年增 5.22%，均創同期新高，但下半年在高通膨、高基期影響下，需保守看待。

從行業別分析，統計處說，資訊電子產業續以電子零組件業為主要成長動能，6 月年增幅達 3.54%，其中，半導體積體電路業年增 7.68%，反映半導體業者持續受惠 5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，並雙雙創下歷年同月新高，但液晶面板及其組件業則為連 3 個月負成長，年減 35.16%，指數創下 2020 年 3 月以來低點。

電子產品及光學製品業 6 月也創下歷年同月新高，主要受惠伺服器、交換器、路由器及其他電腦設備等零件等生產續增所致，年增幅達 19.05%，不過固態硬碟因筆電需求走緩而減產，抵銷部分增幅。

雖然國內半導體生產動能續呈強勁，但統計處指出，傳統產業受終端市場需求逐步走疲、業者進行庫存調整，下單開始轉趨保守，加上比較基期偏高，6 月指數多呈現年減，基本金屬業、化學原材料業、機械設備業分別年減 11.33%、10.98%、2.83%，汽車及其零件業則受惠電動小型轎車、汽車電氣零組件等訂單增加所致，6 月指數年增約 0.26%。

展望未來，統計處認為，國際經貿交流可望隨各國逐漸放寬邊境管制增溫，但俄烏戰爭未歇，全球通膨壓力居高不下，加上疫情反覆，恐衝擊全球消費市場，拖累全球經濟成長步伐，依目前廠商回饋預期，估 7 月製造業生產指數仍可望維持年增，達連 30 紅，增幅則持續收斂，估年增 0.2%-3.1%。