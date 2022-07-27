高雄船廠BA.5本土群聚首見兒童個案 次世代疫苗EUA拚8月過關

高雄船廠爆出 BA.5 本土群聚，指標個案為 5 旬船廠員工，指揮中心今 (27) 日公布，2 名染疫男童基因定序皆為 BA.5 株，確認為家庭群聚傳播，也是國內首見 BA.5 兒童本土病例，目前感染源仍不明；至於次世代疫苗是否有望在 8 月通過 EUA，指揮中心證實，周一已收到莫德納的部分資料，要等資料送齊才能進行審查。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，高雄船廠這起 BA.5 群聚案指標個案的 3 名家人中，已有 2 人確診，定序結果皆為 BA.5 株，2 名男孩年齡分別為小於 5 歲及小於 10 歲。小於 5 歲個案症狀為發燒、嘔吐、腹痛等症狀，Ct 值為 21.6；小於 10 歲個案為無症狀，Ct 值為 21.1。

外界關注船廠案感染源，羅一鈞表示，社區感染的可能性不能完全排除，但 7 月 11 日出現症狀的孩童在發病前 2 天都沒有出門，身為照顧者的媽媽也未確診，推測在船廠工作的家人染疫後，將病毒帶回家裡的可能性較高，但仍待船廠確診員工定序出爐才能綜合研判。

Omicron 亞型變異株 BA.4、BA.5 疫情持續威脅亞洲，台大公衛學者陳秀熙預估，8 月中到 8 月底可能出現一波流行，單日確診數至多落在 3 萬例左右，但以輕症與無症狀居多。

台大醫院感染科醫師李秉穎透露，各國都在加速審查次世代疫苗，台灣最快 8 月通過緊急使用授權 (EUA)。對此，疫情指揮中心指揮官王必勝表示，周一已收到莫德納次世代疫苗部分臨床資料，盼盡快取得完整資料、盡早審核，外界關心是否能在 8 月通過，他說「不是操之在我們」。