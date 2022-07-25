6月批發、零售營業額寫同期高 餐飲業年增幅創高

經濟部統計處今 (25) 日公布 6 月批發、零售及餐飲營業額，隨國內疫情逐步趨緩，三大類別營業額均優於預期，其中，6 月批發、零售營業額分別達 1 兆 898 億元、3265 億元，續寫歷年同月新高，餐飲業營業額也達 619 億元，年增 61.7%，增幅創下有紀錄以來最高，凸顯去年同期三級警戒對餐飲業影響甚鉅。

6 月批發業營業額為 1 兆 898 億元，月增 0.4%、年增 10.5%，為連 20 個月正成長，其中，藥品及化粧品批發業、布疋及服飾品批發業成長幅度最大，年增幅達 32.8%、27.4%，第二季批發業營業額 3 兆 2395 億元，年增 8.1%，創下歷史單季新高，累計上半年營業額達 6 兆 3981 億元，年增 9.9%，也為同期新高。

零售業同樣隨國內疫情趨緩、消費人流回溫，6 月營業額達 3265 億元，月增 1.2%、年增 22.5%，為歷年同月新高，為連 10 個月正成長，第二季零售業營業額 9930 億元、年增 9.6%，上半年營業額達 2 兆 436 億元、年增 6.7%，均是歷年同期新高。

進一步分析零售業各類別，統計處指出，去年 6 月因三級警戒比較基期較低，布疋及服飾品零售業營業額翻倍增，達 235 億元、年增 130.7%，家用器具及用品零售業也年增 55.8%，燃料零售業、藥品及化粧品業、汽機車零售業也都維持雙位數成長，年增 31.5%、26.4%、13.7%。

6 月餐飲業營業額則顯著成長，受惠疫情趨緩、民眾外食消費增加，單月營業額重回 600 億元之上，達 619 億元，月增 7.5%、年增 61.7%，為有統計資料以來最大增幅，也反映去年同期餐飲禁內用，比較基期偏低所致，第二季營業額達 1815 億元、年增 17.6%，上半年營業額達 3990 億元、年增 10.4%。

展望 7 月，統計處表示，因去年同期正值三級警戒，比較基期較低，估三大類別 7 月都將保持年增正成長，估 7 月批發業營業額達將年增 3%-6%，零售業、餐飲業營業額也將分別年增 11.3%-14.3%、48.5%-51.5%。