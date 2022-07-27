電子權值股甦醒 台股漲114點收14921點 10日線失而復得

台股今 (27) 日走勢震盪，盤中賣壓出籠，大盤一度摜破 10 日線，隨著台積電等電子權值股回穩，網通、電子零組件股獲買盤青睞，加上航運股也來助攻，帶動加權指數翻紅，終場上漲 114.81 點或 0.78%，收全場最高 14921.59 點，成交值 1848.03 億元，量能仍無法放大。

櫃買指數終場上漲 1.62 點或 0.9%，收在 182.07 點，成交值 531.14 億元。上市櫃成交值合計 2379.17 億元。

電子股今天陷入多空激戰，台積電盤中一度跌至 491 元，但午盤過後，買盤陸續歸隊，激勵股價上漲逾 1%，重返 500 元關卡，收 502 元；聯電同步翻紅，漲逾 2%，以 39.45 元作收；台達電、國巨、廣達、日月光投控、研華等主要權值股也上漲 1-2%；不過，聯發科仍收黑，友達重挫逾 4%。

航運族群今天股價回神，萬海勁揚近 4%，長榮漲逾 2%，陽明、華航、長榮航、台航、四維航等也都有 1% 以上的漲幅。市場聚焦 Fed 升息動向，金融股今天漲跌互見，華南金、兆豐金、第一金上漲 1-2%，金控雙雄、開發金等則收跌。

網通股受惠剛性需求，零組件出貨暢旺，近來成為多頭指標，仲琦、兆勁今天股價強攻漲停，明泰、台揚、合勤控、友訊、建漢、耀登、光聖等多檔漲勢都相當凌厲。

景碩、欣興釋出第二季亮麗財報，並看好 ABF 載板前景，持續增加資本支出擴充產能，帶動買盤回籠，兩檔個股大漲逾半根停板，站上 5 日線，南電也有 3% 以上的漲幅。其他 PCB 股方面，台郡、金像電、燿華、精成科、定穎同樣表現不俗。

高價股方面，股王大立光上漲近 2%，以 1950 元作收，股后信驊大漲逾 7%，收 1860 元，股價緊追在後，旭隼、AES-KY、譜瑞 - KY、力旺也上漲 2-3%，千金股匯集人氣。