〈台股盤中〉Fed開會在即大盤量縮觀望 回測10日線

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議即將召開，不確定性造成台股觀望濃厚，縱使目前有國安基金進場護盤，大盤仍在盤下震盪，市場專家指出，台股將測試月線支撐，靜待利率會議結果出爐，盤勢整理後可望再攻萬五大關。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，即使台股整理後再度反彈，預估空間也不大，上檔仍有沉重賣壓。

台股今 (27) 日大盤開在 14791.71 點，最高 14834.57 點，最低為 14717.02 點，預估大盤全場成交值僅有 1742 億元。

盤面上欣興 (3037-TW) 昨日公布財報，每股純益 9.28 元，帶動載板三雄股價強勢，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走強；貨櫃航運股也吸引人氣，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 走勢強勁，甚至拉抬拉抬華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 兩大航空股。

光學股方面，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 可望在下半年受惠蘋果新機帶動的需求，玉晶光今日除息開盤 1 分鐘完成填息，揚明光 (3504-TW) 股價持續強勁，上漲 3%，登上 90 元。