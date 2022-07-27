〈台股盤前〉Fed會議前夕情緒觀望 大盤面臨14800點保衛戰

台股昨日受晶圓雙雄領跌、電子股下跌拖累，大盤跌百點失守 5 日均線，在聯準會利率會議召開前夕，市場情緒維持觀望，加上近期法說旺季，電子業面臨庫存修正，大廠紛紛下調 Q3 展望，短線將面臨 14800 點關卡保衛戰。

美股四大指數 26 日下跌作收，道瓊指數下跌 0.71% 收 31761.54 點；那斯達克指數下跌 1.87% 收 11562.58 點；標普 500 指數下跌 1.15% 收 3921.05 點；費城半導體指數下跌 1.63% 收 2779 點。

台指期夜盤 26 日開低走低，一度下跌近 1% 至 14581 點，失守 10 日均線，終場下跌 67 點，或 0.46% 至 14640 點。

國內外新聞方面，美股科技巨頭陸續公布財報，微軟在經濟隱憂之際，維持未來財測；谷歌第二季受惠於搜尋廣告，營收並未和華爾街預期相差太多，市場認為谷歌能抵禦經濟衰退。

另外，德儀也公布優異財報並釋出樂觀財測，指出中國解封後進出貨狀況將改善，有利未來出貨表現；而可口可樂、麥當勞、奇異電氣則繳出優異成績單。

國內部分，由於電子業面臨庫存修正，大廠紛紛下調 Q3 展望，封測廠力成下修今年營收逐季成長的展望；砷化鎵晶圓代工廠穩懋認為，第三季除光通訊應用可望回升，整體營運仍低迷。

ASIC 廠智原指出，儘管全球外在環境波動，但受惠量產動能相當強勁，可抵銷轉投資雅特力受 MCU 需求下滑的影響，但第三季營收預計下滑低個位數。

保險業則因防疫保單理賠影響，產險業截至 6 月底虧損再度擴大，累計上半年虧損達 469 億元，破歷史紀錄。而壽險業上半年淨值也大減了 1 兆 4667 億元，已有 8 家產險申請近百億重大準備金回沖。