台灣人壽擬砸19億元增資午資公司 參與台中洲際棒球場開發案

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今 (27) 日董事會通過以新台幣 19.01 億元為上限，參與承接台中洲際棒球場 ROT 案的午資開發公司今 (2022) 年辦理的普通股現金增資，全案後續擬以共 83.46 億元為上限分次參與，並依「臺中洲際棒球場開發案」投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設的政策，台灣人壽依照相關法令投資臺中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定的收益。

台灣人壽也進一步說明，「臺中洲際棒球場開發案」的多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。為配合履行本案合約及投資計畫的必要，加上因應新建娛樂商城的資金需求，台灣人壽將持續參與午資公司增資，以履行股東義務，配合打造專屬臺中結合運動、休閒與娛樂的園區。

談到響應政府的公共建設投資政策，台灣人壽表示，近年來，已參與臺中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區 BOT 案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館 BOT 案、高雄市和發產業園區開發案及高雄多功能經貿園區特貿三（南基地 - 北側）土地更新事業實施者案等多項公共建設，陸續投資共達 300 億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。