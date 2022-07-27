華航推寶可夢彩繪機 估秋季客運成長4成

華航 (2610-TW) 總經理高星潢今 (27) 日指出，國內外旅遊市場正逐漸復甦，因此，客運布局逐漸加大，預計客運在秋季會有 40% 成長，若客運供不應求，也會再適時調整放大，至於貨運，目前穩定在每月營收百億元上，是否受 3C 終端需求減弱影響，還有待後續觀察。

華航今日宣布參與 The Pokémon Company 飛翔皮卡丘計畫，雙方籌備近 2 年，將合作推出以寶可夢為主題的皮卡丘彩繪機 CI，由華航最新客機 A321neo 擔綱，成為國內第一架寶可夢彩繪機。

高星潢說明，彩繪機預計於秋季完成，將用來飛航東南亞、東北亞航線，與 The Pokémon Company 預計合作 5 年，不排除未來合作更持久。

對於客運市況，高星潢表示，實際復甦的時間點還是要看疫情，無法確切預測，不過，仍會提前逐步加大客運版圖布局，讓旅客可預做規劃，預計秋季客運會有 40% 成長，而若客運需求熱絡，將持續調整。

至於票價，則是依供需決定，即便油價平穩，客運也有淡旺季之分。

The Pokémon Company 董事福永晋表示，新冠疫情重創觀光和交通業界，為了讓人們在疫情逐漸平息後重拾對旅遊的熱情，The Pokémon Company 成立飛翔皮卡丘計畫，希望透過與大眾運輸工具和地方政府、企業的合作，鼓勵民眾再次出外探索世界。