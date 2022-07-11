華航6月營收回升至5個月來高點 客運業務創2年來新高

華航 (2610-TW) 今 (11) 日公布 6 月合併營收達 123.42 億元，月增 0.65%，年增 34%，回升至 5 個月來高點，華航指出，各國邊境管制鬆綁，推升客運收入年成長超過 4 倍，並創近 2 年來單月新高，而貨運收入也維持在百億元之上，年增 22.07%。

華航說明，6 月貨運營收 102.11 億元，年增 22.07%，反映歐洲和日本地區艙位需求維持穩定，且運價維持平穩。

客運方面，因迎接歐美地區學生假期和暑假旺季，華航 6 月客運增班策略奏效，帶動單月客運營收來到 12.67 億元，為近 2 年新高，也較去年同期增加超過 4 倍。

展望後市，華航積極因應後疫情時代旅運需求，客運全線增加航班布局，東南亞、東北亞、北美和歐洲都是增班重點，整體第三季客運增班 40%，每周將提供超過 150 班的客運來回航班，可滿足逐步復甦的旅遊需求。

貨運方面，華航不諱言，缺料問題仍存在，導致中國復工出貨速度緩慢，同時，各航空運能逐漸恢復，整體艙位有供過於求情勢，再加上油價變動和通膨影響，貨運出口表現較不穩定。

因此，華航將持續把握半導體機台、高端電子產品設備和車用材料等重點貨源，並配合短 / 中期包機需求，彈性調整運能並提高貨機使用率，優先銷售高價艙位，藉此提升營運效益。