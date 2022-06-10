華航看北美客運復甦最快 亞洲回到疫情前水準還要等3年

華航 (2610-TW) 今 (10) 日召開今年第一次法說會，對於復甦中的客運市場，華航認為，已恢復至疫情前 50% 水平，但預料各市場復甦速度不一，北美可望在明年即回到疫情前水準，歐洲和亞洲則需待至 2024 年、2025 年才會陸續回到疫情前表現。

華航指出，全球客運市場隨各國邊境解封，運量持續復甦，已恢復至疫情前 50% 水平，其中，率先解封的北美和歐洲地區，預估可分別於明年、2024 年回到 2019 年客運水平，而目前亞太地區由於仍有邊境限制，預料復甦期將拉長至 2025 年。

華航規劃，今年將再引進 4 架 A321neo 新機，藉此建構強化區域線航網，並汰除 1 架 A330-300，至年底客機機隊可達 67 架。

華航強調，將持續關注客運市場需求、各國邊境檢疫措施，機動調整航線配置，回復航線及班次，並評估潛力市場以開闢航點和增班，迎接客運市場復甦。

而在貨運市場方面，受俄烏戰爭和中國封城影響加劇供應鏈失衡，3 月全球貨量為近一年首次出現負成長，不過，華航認為，由於美西碼頭工人談判具有風險，預估臨時性包機需求將持續，航空運價仍具支撐，並規劃第四季再引進１架高節油效能的 777F 貨機，屆時 747F、777F 整體貨機機隊可達 23 架，有利持續爭取中長期包機或包艙業務。