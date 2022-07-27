MCU、成熟製程陷庫存大風暴 8月資金轉進這一些族群

早在今年第二季的時候，業界傳出消費性電子有下游大砍單風暴，成熟製程晶片、面板、顯示卡、中低階手機等相關消費性電子族群的股價，陸續都出現大幅修正回落，而此時 Q2 公司法說會的內容，也證明高庫存與長鞭效應下的大風暴正壟罩這些相關產業當中。

盛群 (6202-TW) 副總經理蔡榮宗指出，公司合計下游通路商的總庫存，高達 9 個月之多，比正常均值多出 1 倍並創歷史新高，利空一出馬上拖累新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW) 等 MCU 指標股。成熟製程也在風暴之中，大陸傳出成熟製程晶片開始進入殺價競爭，聯電 (2303-TW) 股價過去三天已經連續下跌，幅度超過 9% 之多，也代表市場對聯電 7/27(三) 召開法說會的內容，呈現負面期待。

摩爾投顧張貽程分析師認為，成熟製程的衰退一切有跡可循，因為今年 1 月已經表示 2023 年產能將會出現過剩，代表趨勢轉變成買方市場，而當買方期待後續能降低價格、賣方有擴產下的庫存壓力，衰退的完美風暴就會成形，下游需求對上游供給的砍單長鞭效應會造成嚴重打擊，削價競爭會是慘烈卻無法避免的階段，成熟製程替代性高成為原罪，不像先進製程有高度不可替代性，不只聯電股價反應下跌，世界 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 與矽晶圓股價都出現弱勢拉回。

張貽程分析師認為台股下一波 8 月行情，聰明的資金開始避開成熟製程、面板、顯示卡等弱勢族群，8 月行情他認為首選 Q3 有延續力的題材股，越還沒落地的題材越具有股價想像空間，包含電動車、網通設備、生技新藥、元宇宙等等，可以多留意鴻海 (2317-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、中磊 (5388-TW)、藥華藥 (6446-TW)、宏達電 (2498-TW) 和中光電 (5371-TW) 指標股，更多的台股分析，可加入下方張貽程分析師 LINE@粉絲團關注。

【張貽程分析師－外資超錢線】

經歷：北京大學金融碩士、前外資花旗操盤室交易員、前外資巴克萊香港交易員

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