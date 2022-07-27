債券ETF今年規模增幅前五大出爐 美國A級債投資價值浮現

今 (2022) 年資本市場震盪，但債券 ETF 表現相對抗震，綜觀所有債券 ETF 中，統一美債 10 年 Aa-A 最受投資人青睞，今年以來規模增幅居冠。在規模增幅前五名中，該檔基金也是規模最大的債券 ETF。投信法人表示，美國 A 級債有望跟隨美債殖利率下滑，投資價值浮現。

債券 ETF 今年以來規模增幅前五大出爐，統一美債 10 年 Aa-A(00853B-TW) 規模達 10.83 億元」，是唯一規模突破「雙位數」的債券 ETF，且規模增幅高達 644.53%，遙遙領先群雄；群益 0-1 年美債 (00859B-TW) 有 4.37 億元、增幅 207.38%；中信美國公債 0-1(00864B-TW) 有 6.16 億元、增加 195.86%；元大美債 20 正 2(00680L-TW) 有 2.21 億元、增加 185.2%；國泰 20 年美債正 2(00688L-TW) 有 1.90 億元、增加 141.86%，可以看出前五大債券 ETF 都成長翻倍以上。

經濟衰退陰影在前，避險趨勢下資金流入債市，使美國長天期公債殖利率自高點回落。統一彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券 ETF 基金經理人張浩宸表示，美國高評級債券與長天期公債走勢，向來亦步亦趨，讓美國 A 級債投資契機浮現。

張浩宸指出，美國高評級債券殖利率通常會跟隨美國長天期公債走勢，根據歷史經驗，美國長天期公債殖利率會率先反應聯準會升息循環的整體升息幅度，並觸頂回落。

張浩宸進一步表示，隨著債券市場開始反應經濟衰退預期，近期美國長天期公債殖利率出現觸頂回落跡象，帶動美國 A 級債利差回升至歷史平均。尤其統一美債 10 年 Aa-A ETF 的投資組合，以美國長天期高評級債券構成，由於存續期及安全性相近，這類債券殖利率走勢比其他債種更為貼合長天期公債，且現階段價格已回到合理區間，買點浮現。