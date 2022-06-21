國票金下半年將掌握利率波段高點 伺機回補債券

國票金 (2889-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，談到升息議題，國票金表示，美國日前已經升息 3 碼，預期下半年可能再升息 7 碼，今年度債券利率大幅上揚，投資價值逐步浮現，國票將在下半年掌握利率波段高點回補債券，有助提升資產收益率。

國票金前 5 月稅後純益 7.77 億元，每股純益 0.26 元，每股淨值 11.48 元。截至 5 月底，資本適足率 134.09%，雙重桿比率 122.11%。

國票金說明，今年前 5 月獲利較去年同期衰退，主要原因一方面是去年調節債券部位，處分 OCI 部位實現獲利，另一方面在股權商品業務，各子公司因按公平價值評價減損影響損益表，以及上市、櫃日成交金額較去年同期減少，經紀業務較去年同期衰退。

國票金子公司國際票券 111 年 1-5 月稅後純益 8 億 6,836 萬元，每股稅後純益 0.53 元。國際票券總經理邱彥郎表示，升息趨勢下，外幣債券及台幣債券殖利率大幅上揚，債券部位評價雖有減損，但在去年交易團隊即研判利率走勢，積極調整風險胃納，除減持庫存部位 100 餘億元外，也調整債券投資組合的存續期間，持有標的以具有高流動性的投資等級債券為主。

面對美國聯準會日前升息 3 碼，國票金認為，下半年可能再升息 7 碼，但美債殖利率曲線倒掛，債券市場已經反映 Fed 升息，使得未來經濟衰退機率增加，預期會壓抑殖利率大幅上升。

國票金預估，美國 10 年期公債殖利率高點將落在 3.5-4%，不至於突破 4%，目前殖利水準來到高點，下半年將掌握利率循環，伺機回補債券，拉升整體資產部位收益率，短期殖利率曲線平坦化的現象對票券業帶來營運上的挑戰，但未來殖利率曲線仍會走向正斜率，長期而言利差擴大，將有助於升票券公司的資產報酬率 (ROA) 及權益報酬率 (ROE)。

國票金也積極投入綠能授信，為首家參與太陽能電站專案融資的票券公司，2017 年起以綠能產業為授信業發展目標，國票綠能產業承作額度及動用餘額，由 2019 年底 85.69 億元及 34.1 億元，至今年 5 月底 158.39 億元及 80.29 億元，成長幅度分別為 85% 及 135%。

國票金轉投資樂天國際銀行，今年前 5 月稅前虧損 2.59 億元，存款金額 149.56 億元，放款金額 4.66 億元。

樂天銀董事長王東和表示，開戶數雖落後於同業，但在存款數的穩定增長，且客戶結構相對是健康，有助於損益兩平的目標達成。未來除持續與樂天集團及電子商務業者進行相關合作策略，以擴大樂天生態圈增加客戶群。

王東和進一步指出，在日本觀光開放後，未來日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是子公司樂天銀行的重要經營利基。現階段強化數位金融服務及資訊系統升級，掌握數位化契機，提供「安心、安全、便利」之服務，穩健成長是首要的經營策略。