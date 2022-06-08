2022亞洲生技大會7/27登場 特闢CDMO館

台灣生物產業協會與全球 BIO 生技協會今 (8) 日共同宣佈，2022 亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2022) 將於 7 月 27 至 31 日舉辦，以「串接亞洲生技價值鏈」為主題，今年也特別在展會中，打造 CDMO(委託開發暨製造服務) 館，網羅國內 CDMO 公司。

此次展會實體 + 線上雙軌並進，將有超過 550 家指標公司、超過 1500 個攤位參與，在 21 場國際論壇中交流分享，預期有超過 30 國生技專業人士參與，另外，今年 1 對 1 商機媒合會首度採取實體 + 線上方式，將促成超過 400 家公司、2000 場的商機媒合。

大會籌委會主席李鍾熙表示，疫情帶動生醫產業的供應鏈與 CDMO 崛起，成為新關注焦點課題，今年亞洲生技大會主題也定為「串接亞洲生技價值鏈 (Connecting the Asian Value Chain)」，將展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，成為全球生技領域的關鍵場域。

由於疫情爆發以來，全球藥品的供應鏈和市場皆受到影響，高峰論壇首度籌備與生物相似藥 (Biologics)、細胞治療、小分子藥物有關的 CDMO 的專題，此外，也在展場中特闢 CDMO 館，並網羅國內一流 CDMO 公司，包括台耀化學、台康生技、永昕生技、進階生技、台灣神隆、啟弘生技、潤雅生技、霖揚生技等。

亞洲生技大會演講者來自比利時微電子研究中心愛美科 (IMEC)、德國默克集團 (Merck KGaA)、全球生技協會等，另外高峰論壇另一大新創舉，是籌設多國區域合作論壇，來自日本、英國、澳洲、印度、新加坡等國家。