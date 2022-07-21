向榮生技慢性腎衰竭臨床試驗 明年下半年公布數據

向榮生技 (6794-TW) 開發的異體脂肪幹細胞新藥 ELIXCYTE，繼完成膝骨關節炎台灣一 / 二期臨床後，近期在慢性腎衰竭的一 / 二期臨床試驗，也已完成收案，預計明年下半年提出試驗報告。

向榮生技執行中的慢性腎衰竭的一 / 二期臨床試驗，是針對中度至重度患者，並給予異體脂肪幹細胞新藥 ELIXCYTE 進行治療，總計 39 名受試者已經完成收案，規劃 2023 年下半年完成該臨床試驗全部報告，惟實際時程將依執行進度調整。

根據台灣健保署統計，健保支出最高的疾病是「慢性腎臟疾病」，光是 2020 年治療費用就高達 562 億元。

異體脂肪幹細胞新藥 ELIXCYTE，除了治療中度至重度慢性腎衰竭患者外，向榮生技也將該新藥應用在治療膝骨關節炎，並在台灣完成一、二期臨床試驗；同時與多家醫院合作進行特管法在膝骨關節炎及困難傷口的治療，拓展成全面性幹細胞領域的公司。

向榮生技專注在幹細胞新藥的研發及應用，並取得高標準品質系統認證，包括通過台灣衛福部 GTP 實驗室查核、日本 PMDA 海外細胞培養加工設施認證、ISO 17025 實驗室及人體器官保存庫等，另外，超低溫生物製劑儲存凍管，也已取得衛福部第二等級醫材許可證，由於可便利臨床使用及長期安定儲存，陸續拓展市場。