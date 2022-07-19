推特與馬斯克就快速審判對壘 學者：法官可能傾向同意推特

推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 與馬斯克 (Elon Musk) 440 億美元收購案爭端，周二 (19 日) 將面臨第一次考驗，法官將評估推特提出的快速審判要求，確保交易融資不會破裂。

康乃迪克大學法學院教授邁爾斯 (Minor Myers) 預期，麥考米克將採用接近推特提議的審判時間表。

推特正在求解決數月來對其營業造成的不確定性，因為馬斯克試圖放棄這筆交易。

推特已要求德拉瓦州衡平法院法官麥考米克 (Kathaleen McCormick) 認定馬斯克違反合併協議，應命令他以商定的每股 54.2 美元價格完成合併。

推特希望在 9 月加速審判，並表示，馬斯克拒絕批准員工保留等業務計畫，並抹黑推特、破壞營運。

該公司表示，如果馬斯克未被勒令完成交易，而是採用馬斯克提議的延至 2023 年的「慢速」審判，將幾乎沒有時間就交易融資進行額外訴訟。交易融資將於明年 4 月到期。

邁爾斯指出，拖得越久，對推特越不利，風險也更大，可能出錯的事情也更多。

馬斯克周五 (15 日) 指責推特尋求「超快速」審判，以「強迫」他收購該公司。

自從 4 月同意收購推特之後，馬斯克一直質疑，推特是否在虛假帳戶和網路機器人方面誤導監管機構，並表示，他已提議在 2 月進行審判，以便有足夠的時間進行調查。

推特股價從宣布收購交易時的每股 50 美元以上跌至上周 32.55 美元的低點。