馬斯克擬反告推特 爭取蒐證時間或談判籌碼

紐約郵報周一 (18 日) 援引消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 計劃未來幾天對推特 (TWTR-US) 提出反訴，作為中止 440 億美元推特併購案的最新一步。

消息人士指出，提出反訴的目的是為馬斯克的律師團隊爭取更多時間和權力，收集有關推特機器人帳號的資訊，推特的股價也可能因持久的法律戰而受拖累，讓馬斯克取得更好的併購談判籌碼。

推特上周二 (12 日) 對馬斯克提起訴訟，指控馬斯克試圖毀掉推特、破壞公司營運和股東價值，盼法院能強制馬斯克以原先談定的每股 54.2 美元價格收購推特，並加快腳步於 9 月開庭審理，馬斯克團隊則認為，審判程序應延至明年 2 月 13 日或之後進行。

在推特提出訴訟後，馬斯克有 20 天的時間提出反訴。

這起訴訟的首場聽證會預計將在本周二 (19 日) 舉行，德拉瓦州衡平法院法官 Kathaleen McCormick 料對推特加快審判程序的請求進行評估。

愛荷華大學企業法和金融法教授 Robert T. Miller 認為法官有可能同意推特請求，並稱馬斯克提出反訴是合理的，不這麼做的話就代表投降。

Miller 表示，若馬斯克在缺乏新證據的情況下，重申推特謊報機器人帳號數量的主張，則提出反訴不會使情勢有利於馬斯克，但假如馬斯克有新的論點，則有助他爭取更多時間或挖掘能力。

不過也有部分法律專家認為，法院不會下令馬斯克併購推特，因為這筆交易規模太大，且一旦馬斯克不願遵守命令，對法院威信來說也是一大傷害。

馬斯克遭斥故意「拖拖拉拉」

推特周一透過法庭文件斥責馬斯克故意拖慢併購案的訴訟進度，並再度敦促法院在 9 月進行審判，確保交易融資依然有效。

推特表示，若馬斯克遭勒令完成併購交易，可能還需要額外幾個月的訴訟，才能完成即將在明年 4 月到期的債務融資，因此推特要求法院拒絕馬斯克提出 2 月再進行訴訟的提議。