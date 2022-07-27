〈貴金屬盤後〉Fed決議公布前夕 美元反彈 金價連二黑

美元在美國聯準會 (Fed) 貨幣政策決議公布前夕彈升，打壓金價，使黃金期貨周二 (26 日) 連兩日收黑。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 1.40 美元或約 0.1%，報每盎司 1717.70 美元。

美債殖利率周二大幅下滑，歐洲天然氣供應危機將至，讓市場對全球經濟衰退的風險感到不安。國際貨幣基金 (IMF) 同日則以高通膨為由，再度下修全球經濟成長預測。

殖利率下降，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本降低。

但美元收復上周部分失地抑制黃金動能，ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.7% 至 107.19。

分析師說，如果投資人認定 Fed 9 月將再度升息 3 碼，黃金就有麻煩了。

OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 說，黃金的技術面支撐看起來一點也不令人振奮，必須克服 1745 美元的沉重壓力，多頭才能放心。黃金的支撐點落在 1680 美元，長期支撐則是 1675 美元。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，在 Fed 周三公布利率決議以前，黃金都將保持觀望。事實上，黃金周一和周二幾乎文風不動，顯然缺乏新的刺激帶動金價朝明顯的方向邁進。

他表示，假如 Fed 本月再度升息 3 碼 (75 個基點)，金價的反應值得關注，有可能因為不孳息的特性而下跌，也可能因為美元轉弱而跌得沒那麼重。

Otunuga 視 1700 美元為本周的重要價位，將決定黃金會反彈走高，還是繼續下跌。

瑞銀集團分析 Giobvanni Staunovo 預測，黃金將在年底前跌到 1600 美元。

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