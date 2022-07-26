〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美債殖利率彈升 金價收低

由於美債殖利率在美國聯準會 (Fed) 決策會議登場前彈升，黃金投資魅力打折，黃金期貨周一 (25 日) 收低，連兩日漲勢劃下句點。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.3 美元或 0.5%，報每盎司 1719.10 美元。黃金期貨上周周線是六周以來首次上漲。

Kinesisi Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，7 月對黃金來說很煎熬，升息帶來的雙重壓力，正在打壓黃金等不孳息資產的魅力。鷹派的 Fed 把美元推升到歷史高點，而金價通常和美元走勢相左。

ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.2% 至 106.50，但本月至今仍上漲 1.7%。

Fed 將在台灣周四凌晨公布決議，市場預期會升息 75 個基點 (3 碼)。美國另將在台灣周四晚間公布第 2 季國內生產毛額 (GDP)，這兩個重要事件將牽動金價。

Rowling 說：「黃金要能安然度過本周，很可能是因為通膨預期終於出現觸頂的跡象，讓央行激進的行動和語調可以減緩下來，如此一來，黃金能在下半年獲得一些喘息空間。」

周一的市場情緒好壞參半，亞股大多走低，歐股收高，美股則漲跌互見。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，除非 Fed 這次升息 4 碼，不然美元可能稍稍回軟，並使黃金上揚。

實體市場方面，黃金最大消費者中國透過香港的淨進口量在 6 月月曾將近四倍，主因是央行增加購買，以及防疫封控措施鬆綁。

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨下跌 29 美分或 1.6%，報每盎司 18.328 美元。

9 月交割的銅期貨上漲 1 美分或約 0.2%，報每磅 3.3545 美元。

10 月交割的白金期貨上漲 2.10 美元或 0.2%，收每盎司 869.30 美元。

9 月交割的鈀金期貨下滑 15.80 美元或 0.8%，收每盎司 2018.80 美元。

澳盛銀行 (ANZ) 表示，雖然近來經濟衰退的擔憂帶動資金流向美元而非黃金，白銀面對電子產業的低迷景氣顯得吃力。

另一方面，Anglo American Platinum 表示，鈀金供應大國俄國的供給疑慮猶存，加上汽車業者正在削減成本，將使鈀金替代品白金的用量增加。