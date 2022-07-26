〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美債殖利率彈升 金價收低

〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美債殖利率彈升 金價收低 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美債殖利率彈升 金價收低 (圖:AFP)

由於美債殖利率在美國聯準會 (Fed) 決策會議登場前彈升，黃金投資魅力打折，黃金期貨周一 (25 日) 收低，連兩日漲勢劃下句點。

  • 8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.3 美元或 0.5%，報每盎司 1719.10 美元。黃金期貨上周周線是六周以來首次上漲。

Kinesisi Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，7 月對黃金來說很煎熬，升息帶來的雙重壓力，正在打壓黃金等不孳息資產的魅力。鷹派的 Fed 把美元推升到歷史高點，而金價通常和美元走勢相左。

ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.2% 至 106.50，但本月至今仍上漲 1.7%。

Fed 將在台灣周四凌晨公布決議，市場預期會升息 75 個基點 (3 碼)。美國另將在台灣周四晚間公布第 2 季國內生產毛額 (GDP)，這兩個重要事件將牽動金價。

Rowling 說：「黃金要能安然度過本周，很可能是因為通膨預期終於出現觸頂的跡象，讓央行激進的行動和語調可以減緩下來，如此一來，黃金能在下半年獲得一些喘息空間。」

周一的市場情緒好壞參半，亞股大多走低，歐股收高，美股則漲跌互見。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，除非 Fed 這次升息 4 碼，不然美元可能稍稍回軟，並使黃金上揚。

實體市場方面，黃金最大消費者中國透過香港的淨進口量在 6 月月曾將近四倍，主因是央行增加購買，以及防疫封控措施鬆綁。

其他金屬商品交易
  • 9 月交割的白銀期貨下跌 29 美分或 1.6%，報每盎司 18.328 美元。
  • 9 月交割的銅期貨上漲 1 美分或約 0.2%，報每磅 3.3545 美元。
  • 10 月交割的白金期貨上漲 2.10 美元或 0.2%，收每盎司 869.30 美元。
  • 9 月交割的鈀金期貨下滑 15.80 美元或 0.8%，收每盎司 2018.80 美元。

澳盛銀行 (ANZ) 表示，雖然近來經濟衰退的擔憂帶動資金流向美元而非黃金白銀面對電子產業的低迷景氣顯得吃力。

另一方面，Anglo American Platinum 表示，鈀金供應大國俄國的供給疑慮猶存，加上汽車業者正在削減成本，將使鈀金替代品白金的用量增加。

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