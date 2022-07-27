美股重點新聞摘要2022年07月27日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：微軟 (MSFT)、Alphabet(GOOGL)、德儀 (TXN)、Visa(V)

美股財報 (盤前)：波音 (BA)、Shopify(SHOP)、卡夫亨氏 (KHC)

美國 6 月耐久財訂單、批發庫存

拜習通話傳週四登場 聚焦台灣議題、俄烏戰爭

白宮週二 (26 日) 表示，台灣緊張局勢和俄羅斯入侵烏克蘭議題可能是美國總統拜登與中國領導人習近平本週電話會議的主題。市場同日傳出美中元首通話將於週四 (28 日) 登場。閱讀全文...

微軟 Q4 營收獲利未達標 但來年財測樂觀 盤後漲 4%

微軟周二 (26 日) 盤後公布會計年度第四季的獲利、營收受到匯損等因素影響，均未達華爾街共識，但因對 2023 年度財測樂觀，激勵盤後上漲約 4%。閱讀全文...

晶片業風向球德儀財測亮眼 沖淡景氣降溫疑慮 盤後漲逾 2%

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (26 日) 盤後公布的財報優於預期，本季財測也很亮麗，沖淡經濟降溫打擊電子產品需求的疑慮，盤後一度漲 4%，並帶動高通等晶片股上漲。閱讀全文...

Alphabet Q2 遜預期 但搜尋廣告助穩信心 盤後強彈逾 4%

經濟狀況不佳使廣告業務承受壓力，Alphabet 周二 (26 日) 公布 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多，對於 Alphabet 更能抵禦經濟衰退的信心，激勵盤後股價漲逾 4%。閱讀全文...

美參院掃除程序障礙 晶片法案朝本周過關邁進一步

美國參議院周二（26 日）以 64 對 32 票結果通過精簡版晶片法案（CHIPS-plus）關鍵程序性投票，最快周三交付全院投票，然後必須由眾院表決，本案最快可能在本周末前通過，以趕在 8 月休會前交給總統拜登簽字。閱讀全文...