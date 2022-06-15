閎康產能利用率滿載 今年將在深圳開設新據點

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長謝詠芬表示，現階段各項設備產能利用率皆滿載，為因應客戶需求，今年將在中國深圳設立新實驗室，整體資本支出規模估達 15 億元以上。

謝詠芬指出，閎康採全球運營模式，在台灣、中國與日本合計共 13 個實驗室，其中，台灣竹北 2 個、新竹 3 個、南科 2 個據點，海外則有上海 4 個、廈門及日本各 1 個實驗室，未來將持續在台灣及海外市場拓點。

閎康因應客戶訂單不斷增加，今年預期進行大規模資本支出，高達 15 億元以上，主要用於各地實驗室添購設備以拓增服務量能。

各地區運營策略方面，閎康台灣 7 個實驗室主要聚焦材料分析 (MA)，服務先進製程客戶，日本名古屋也配合當地客戶，掌握先進製程及車用電子成長趨勢，上海、廈門及深圳的實驗室，則跟隨第三代半導體及當地自主化需求快速成長。

此外，閎康為強化核心競爭力，除自行開發各項新型態分析技術外，也藉由產學合作深耕技術，每年投入 2000 萬元研發費用，提供國立大學進行相關尖端科技研究，研究結果可與 IP 與客戶共享，確保研發技術領先地位。

謝詠芬看好，閎康不僅持續投入大量設備，也加大力度招募國際性人才，進軍藍海市場，為未來 20 年成長奠定基礎，預期公司業績將隨著產能擴增同步增長。