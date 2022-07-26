〈國光生展望〉台灣對猴痘疫苗需求不強 暫不打算開發

全球猴痘病例持續增加，世界衛生組織 (WHO) 也將猴痘疫情列為公共衛生緊急事件，國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (26) 日表示，雖然仍有開發猴痘疫苗的必要性，不過台灣需求沒有很強烈，以公司立場短時間內不會開發猴痘疫苗。

猴痘疫情延燒超過 75 國，台灣也出現個案，詹啟賢認為，台灣不需要擔心猴痘疫情，由於台灣過去有類似的水泡，即使感染也很快就可以治癒並達到免疫，而國外則是沒有出現過類似病例，感染情況才會比較嚴重。

至於會不會著手研發猴痘疫苗，詹啟賢說，美國對於猴痘疫苗的需求量僅 150 萬劑，目前施打量則約 30-40 萬劑上台灣目前對猴痘疫苗需求不強烈，不具商業價值，短期不會發展猴痘疫苗。

其他疫苗發展方面，詹啟賢指出，外界認為公司新冠疫苗發展進度比其他業者慢，主要原因在於新冠疫苗臨床試驗並非遵循 EUA(緊急使用權) 模式，而是照著一般臨床試驗進行，以及符合國際規範。

針對新冠病毒變異株，各國積極發展次世代疫苗，國光生也與美國檢測公司合作發展廣效性疫苗，副營運長洪岳鵬表示，過去確實有預測到 BA.1 的重組病毒株，不過後來又衍伸出 BA.4、BA.5 等，目前會等待開發出可涵蓋多項病毒的疫苗後，再進一步啟動臨床。

詹啟賢補充，目前旗下共有 mRNA、細胞培養、重組蛋白、雞胚蛋等技術平台，未來不會只針對新冠病毒進行研發，對於其他病毒也能進行研究，或是強化既有產品的品質。