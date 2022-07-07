上海封城干擾 閎康Q2營收持平首季 下半年逐月認列

半導體檢測龍頭閎康 (3587-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 3.2 億元，月增 14.66%，年增 13.45%，第二季合併營收 8.9 億元，季減 0.5%，年增 9.88%，累計上半年營收 17.84 億元，年增 15.7%；閎康表示，由於上海實驗室先前受封城影響，第二季部份營收遞延至下半年，預期未來將逐月認列。

閎康表示，儘管近期大環境波動劇烈，部份電子產業受通膨及庫存調整影響，但公司業務與消費端無直接關係，而是跟新品、新製程開發正相關，受惠海外材料分析 (MA) 訂單強勁，在手訂單已看至年底。

閎康指出，受惠中國市場積極提升半導體自主化及日本半導體產業復甦，海外客戶開案量有增無減，尤其以汽車電子及智慧城市等相關應用需求最強勁，主要因中國客戶企圖在第三代半導體彎道超車，公司也扮演加速研發的角色。

智慧城市方面，根據 IDC 報告指出，2023 年中國智慧城市支出規模將達 400 億美元，國際調研機構 GII 也表示，由於 IT 整合、現代化發展及全球寬頻連接強化，2021-2025 年全球智慧城市規模將成長至近 1520 億美元，年複合成長率達 19.43％，閎康看好，業績將隨著 IOT 產業蓬勃發展而成長。