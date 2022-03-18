閎康去年EPS 9.48元 今年挑戰1個股本

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (18) 日公佈去年財報，受惠材料分析需求強勁，加上新產能效益顯現，去年全年稅後純益 5.86 億元，年增 52.2%，每股稅後純益 9.48 元，不僅創下歷史新高，也已連二年獲利成長超過 5 成。

展望後市，閎康看好，隨著 5G、HPC 及車用電子等需求持續增加，將在台灣、日本、中國三地進行大規模資本支出，約達 15 億元，用於添購設備計劃，以拓增服務量能，法人預計，閎康今年獲利將挑戰 1 股本。

閎康董事會今日也通過盈餘分派案，擬盈餘配息 2 元、資本公積配息 3 元，合計配發現金股利 5 元，配發率約 52.74%，預計未來將保留資金用於後續發展、貼近客戶增加產能。

閎康去年第四季營收 9.14 億元，季增 0.99%，年增 11.17%，毛利率 37.22%，季增 2.13 個百分點，年增 4.14 個百分點，稅後純益 1.85 億元，季增 31.84%，年增 50.17%，每股稅後純益 2.98 元。

閎康去年營收 33.61 億元，年增 9.78%，毛利率 35.88%，年增 6.25 個百分點，稅後純益 5.86 億元，年增 52.2%，每股稅後純益 9.48 元，已連二年獲利成長超過 5 成。

閎康也加大力道招募國際性人才，對研發投入不宜餘力，除開發新型態分析技術外，也藉由產學合作深耕研發技術，每年投入 2000 萬元提供國立大學進行相關研發支出，其研究結果與 IP 將能與客戶共享，確保公司維持領先地位。