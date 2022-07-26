中光電看旺影像產品出貨 上修全年展望估增7成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望未來，總經理林惠姿表示，由於第二季電視出貨大幅下滑，本季出貨將顯著增加，但受 IT 需求疲軟，本季節能產品僅能持平上季，全年也保守，不過影像產品在微投影機、商務機種需求持續增溫下，估本季出貨將季增 1 成以上，也同步上修全年出貨至年增 7 成。

節能產品方面，中光電第二季電視出貨大減逾 6 成，林惠姿表示，主因是受客戶工廠調整，加上戰爭、通膨、中國封控等多重因素所致，但估本季電視出貨將逐月回溫，且在低基期效應下，第三季出貨將季增 7 成以上，但顯示器、筆電等 IT 機種需求仍疲，整體來看，預期第三季節能產品出貨僅能與第二季持平。

林惠姿指出，預期電視 / PID 機種在第三季反彈後，第四季將持平或再小幅增長，顯示器、筆電則仍持續疲弱，整體而言，估全年節能產品出貨量將年減 2 成。

中光電影像產品今年則在微投影機新品助攻下，成長顯著，林惠姿認為，受惠運動賽事、標案帶動終端需求增加，估第三季影像產品出貨量將季增 1 成以上，全年也在 ProAV、商用機種需求升溫，加上新的智能微投平台在第四季末量產出貨下，全年出貨量年增幅將從原 5 成，大幅上修至 7 成。

從整體市場觀察，林惠姿說，目前來看，下半年 IT 需求都不樂觀，關鍵在於通路庫存水位能否恢復健康，以中光電來說，庫存皆在可控範圍，主要大項包含配合客戶備貨的電視 OpenCell、鏡頭所須的光學件等。

法人關注中光電 AR/VR 布局應用上，林惠姿透露，近期需求討論度越來越高，不過中光電仍以專注在光機應用為主，今年底前將有不錯的結果，而因應越南二廠投資，中光電今年度資本支出估落在約 33 億元。