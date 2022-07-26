〈志聖法說〉上半年EPS 2.34元 全年獲利挑戰新高

設備廠志聖 (2467-TW) 今 (26) 日出席交易所業績發表會，並公布上半年財報，毛利率提升到 36.3%，稅後純益 3.56 億元，年增 5.51%，每股純益達 2.34 元，志聖看好下半年設備交機進入旺季，全年獲利將力拚超越去年 6.6 億元。

志聖第二季營收為 13.2 億元，毛利率 39.11%，季增 5.83 個百分點，年增 4.34 個百分點，單季稅後純益 1.99 億元，季增 25.75%，年增 7%，每股純益 1.31 元。

志聖總經理梁又文指出，上半年獲利成長來自產品組合優化，帶動獲利提升。

志聖出貨產品組合優化，主要在志聖結合集團企業組成的「G2C + 聯盟」，效益持續發酵，已站穩 PCB 及面板市場，去年起在半導體先進封裝市場也有斬獲，與面板同樣交出成長的業績的佳績。

梁又文指出，目前接單結構中，PCB 設備比重已由 40% 降至 30%，其他半導體等設備接單比重快速成長。

志聖先前定調 2022 年營運方向，目標營收與 2021 年的 57.23 億元持平，獲利面在高階設備銷售成長帶動下，較去年上揚，預估下半年毛利率將維持在 37-38%。

志聖董事長梁茂生在會中指出，今年上半年志聖負債比來看，已升高到 61.89%，主要在於預收貨款的合約負債升高，排除此一因素，負債比則為 48%。目前志聖來自銀行借款約 16 億元，手中也握有 10 餘億元的現金，有利穩定配發現金股利。