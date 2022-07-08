中光電Q2營收125億元創四年同期高 本月出貨持平

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收達 52.3 億元，月增 20.6%、年增 25.3%，第二季雖受中國封控、運輸干擾，但單季營收達 125.71 億元，季減 4.3%、年增 7.9%，仍創下近四年同期新高，累計上半年營收達 257.09 億元，年增 18.6%，展望 7 月，中光電認為，影像產品出貨將略為下滑、節能產品則可望與 6 月相當，營運相對保守。

中光電表示，6 月影像產品各產品線出貨均有成長，單月出貨達 24.2 萬台，月增 96%、年增 129%，主要受惠家用娛樂、智能微投影產品出貨持續成長，且商用投影機需求同步增溫所致，累計第二季出貨達 40.9 萬台，季增 46%、年增 89%，上半年則出貨約 69.1 萬台。

節能產品則反映淡季效應，中光電 6 月出貨約 315.8 萬片 / 台，月減 7%、年減 36%，包含電視 / PID、顯示器、筆電等都呈現下滑，僅平板產品出貨增加，統計第二季節能產品出貨約 939.8 萬片 / 台，季減 37%、年減 33%，上半年出貨 2425 萬片 / 台、年減 9%。

展望 7 月，中光電預期，影像產品在 6 月季底效應後，出貨量將呈現下滑走勢，但仍可望優於去年同期，至於節能產品方面，預期電視需求將逐漸回溫，但顯示器、筆電需求仍疲弱，因此整體節能產品出貨將與 6 月相當。

另一方面，瑞儀 (6176-TW) 今日也公告 6 月營收回升至 48.92 億元，月增 46.4%、年增 5.7%，第二季則反映中國封控影響，單季營收為 110.22 億元，季減 23.3%、年減 21.4%，為近 9 季低點，上半年營收為 254 億元，年減 9.6%。