中光電Q2每股賺2.08元寫新高 達運單季轉虧

背光模組廠中光電 (5371-TW)、達運 (6120-TW) 今(25) 日公布第二季財報，中光電在影像產品出貨動能挹注下，單季三率三升，稅後純益 8.1 億元、每股純益 2.08 元，毛利率也同步創高，上半年每股賺 3.3 元；達運則受中國 4、5 月封控影響，第二季再度轉虧，上半年每股虧損 0.18 元。

中光電第二季營收達 125.71 億元，季減 4.31%、年增 7.91%，毛利率達 20.26%，季增 4.92 個百分點、年增 1.82 個百分點，營益率 5.45%，季增 2.99 個百分點、年增 2.14 個百分點，稅後純益 8.1 億元，季增 69.26%、年增 47.83%，淨利率 6.45%，季增 2.8 個百分點、年增 1.74 個百分點，三率三升，每股純益 2.08 元，改寫單季歷史新高

累計中光電今年上半年營收達 257.08 億元、年增 18.6%，毛利率 17.74%、年增 0.19 個百分點，營益率 3.92%、年增 1.78 個百分點，稅後純益 12.89 億元、年增 37.9%，淨利率 5.02%，年增 0.7 個百分點，同樣三率三升，每股純益 3.3 元。

中光電今年以來影像產品出貨動能穩健，主要來自家用娛樂、智能微投影產品出貨，節能產品第二季則開始反映淡季效應，但整體營運仍符合預期，展望 7 月，中光電認為，影像產品出貨將略為下滑、節能產品則可望與 6 月相當，營運相對保守，明 (26) 日也將召開法說會釋出營運展望。

另一方面，達運第二季營收達 35.8 億元，季減 28.56%、年減 25.26%，由於營收規模下滑，加上封控影響，毛利率由上季轉負，為 - 1.09%，營益率也較上季虧損擴大至 - 8.71%，單季虧損 1.37 億元，但較去年同期虧損收斂，每股虧損約 0.2 元。

累計達運上半年營收達 8.59 億元，年減 8.8%，毛利率 0.43%，由去年同期負轉正，營益率 - 6.02%，稅後虧損 1.23 億元，虧損均較去年同期收斂，每股虧損 0.18 元。