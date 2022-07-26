欣興Q2獲利再登頂 上半年EPS 9.28元賺贏去年全年

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日公布第二季財報，受惠 ABF 載板供不應求，第二季營收 356.35 億元，稅後純益 80.3 億元，同步改寫歷史新高，單季每股純益達 5.44 元，上半年欣興賺比去年一整年還多，每股純益達到 9.28 元。

欣興第二季營收為 356.35 億元，創新高，毛利率 37.8%，季增 5.49 個百分點，年增 18.45 個百分點，稅後純益 80.3 億元，季增 41.7%，年增 13.39 倍，改寫歷史新高，每股純益達 5.44 元。

欣興上半年營收為 663.46 億元，毛利率為 35.26%，年增 16.93 個百分點，稅後純益達 136.97 億元，年增 2.41 倍，每股純益並達到 9.28 元。

欣興今日董事會也通過追加 2022 年資本支出預算，由原本 435.36 億元增加 7.5 億元，增加後的金額為 442.86 億元。

欣興也通過 2023 年及 2024 年裝置的長交期設備採購訂單金額，2023 年從 214.37 億元增加到 422.87 億元，2024 年由 26.45 億元增加到 30.29 億元。

欣興總經理沈再生指出，去年資本支出約 300 億元，預估 2022 年資本支出超過 400 億元，依照設備包括如濕製程設備、AOI 機器交期已拉長到 20-30 個月，2023 年資本支出金額轉維持高檔水準。

沈再生指出，依照欣興資本支出投入與營收增加比例來看，每投入 100 億元的資本，在設備完全進駐後，一年可以增加約 50-60 億元的營收。