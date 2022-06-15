〈欣興股東會〉董座：配息稍微委屈股東 未來盈餘配發率朝50%以上規劃

載板廠欣興 (3037-TW) 今 (15) 日召開股東會，通過配發每股現金股利 3.4 元創新高，但盈餘配發率僅 37.86%，董事長曾子章指出，股利配發的確讓股東委曲，未來盈餘配發將以至少 50% 為目標。

曾子章表示，欣興配息稍微委屈股東，主因欣興未來 3-4 年仍有和客戶計畫合作與新廠投資，一個 ABF 廠的投資超過 380 億元，資本支出比較大，不過未來原則上希望以年度稅後純益 50% 為發放基礎，預計 2025 年和 2026 年後會越容易實施。

也由於包括載板廠等擴產動作積極，形成人才尋找、留才考驗，曾子章說，欣興庫藏股 3 年前已經用完了，因此今天股東會通過啟動發行限制型股票的運用攬才。

欣興第一季營收稅後純益 56.67 億元，季增 13.43%，年增 1.6 倍，改寫歷史新高，每股純益達 3.85 元，5 月營收以 121.56 億元再創歷史新高，月增 8.95%，年增 51.45%，受惠 ABF 載板供不應求，欣興自 3 月起營收連續衝高，累計前 5 月營收 540.24 億元，年增 43.24%。

欣興去年稅後純益 132.22 億元，創新高，年增 1.42 倍，每股純益 8.98 元。