國光生海外訂單大增 全年營收有望衝破20億元

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今 (18) 日舉行法說，展望後市，董事長詹啟賢表示，從在手訂單來看，已經比去年大幅成長，若其他海外訂單順利談定並下半年出貨，全年營收、獲利將優於去年。法人估，今年將挑戰 20 億元、獲利翻倍。

國光生今年營運成長動能來自海外市場，其中，中國市場今年將開始出貨四價流感疫苗，且與當地代理商合作夥伴進入各省市流感疫苗採購名單，預計第三季開始出貨、貢獻營收。

國光生預期，今年海外營收成長比重將突破 6 成，且外銷比例將逐步提升，詹啟賢透露，今年在手訂單量比去年成長不少，加上仍有部分海外訂單正在洽談，若順利下半年放量出貨，有望上修全年營運。

國內市場方面，國光生今年流感疫苗公費得標超過 5 成，約 327 萬劑，營收貢獻約 7.86 億元，預計 10 月底前出貨完畢；自費流感預估今年將出貨約 10 萬劑，與去年相當。

法人預估，國光生今年在海內外訂單成長挹注下，全年營收有望年增 30-40%，突破 20 億元，創新高，獲利則有望翻倍成長。

新冠疫苗進度方面，詹啟賢指出，今年初印尼臨床試驗已開始收案，預計收 200 多人，該試驗設計是採打三劑疫苗，目前都按照進度時程進行，另外，也與其他藥廠合作研發廣效型疫苗、新冠合併流感的新世代疫苗。