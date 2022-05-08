國光生今年海外比重將過半 全年營收上看20億元創高

國光生 (4142-TW) 今年營運成長動能來自海外市場，包括中國出貨單價較高的四價流感疫苗，日本、東歐、東南亞等疫苗產品也陸續出貨，今年海外營收比重將過半，有望推升全年營收衝破 20 億元，創新高。

國光生四價流感疫苗藥證已獲中國藥監局審核通過，成為中國唯一一家進口廠，目前已與當地代理商合作夥伴進入各省市流感疫苗採購名單，預計第三季開始供貨、貢獻營收。

由於中國四價流感疫苗的供應商較少，國光生又是唯一一家進口商，且四價流感疫苗單價比三價高出許多，國光生看好，有望推升整體營運表現；另外，同樣亞洲市場的日本，今年則是以 CDMO 代工方式，出貨疫苗原液。

國光生表示，今年除了亞洲市場會有所成長外，東歐、東南亞等地區正在進行最後訂單量確認，將出貨旗下流感疫苗成品，看好海外各市場布局發酵下，今年營收比重將超過 50%。

國內市場方面，國光生在今年流感疫苗公費得標超過 5 成，約 327 萬劑，營收貢獻約 7.86 億元，依照今年施打時程，國光生預計 9 月開始交貨，10 月底前出貨完畢。

自費流感疫苗方面，國光生表示，受到新冠疫苗排擠效應影響，去年自費流感疫苗約出貨 10 萬劑，雖然目前尚無法知道疫情發展，但初步規劃生產量與去年相當。