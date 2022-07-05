流感大爆發掀疫苗搶購潮 國光生獲歐美客戶追單

澳洲面臨近年最嚴重的流感季節，每周確診流感數超過過去 5 年平均，外界認為，北半球流感情況也將比前兩年更嚴重，加上國際期刊《Nature》提到，接種流感疫苗可降低近 9 成新冠重症機率，各國出現流感疫苗搶購潮，台疫苗廠國光生 (4142-TW) 也明顯感受歐美客戶追加訂單。

澳洲當地衛生局預估，今年流感病例確診數將超過前兩年，又以 19 歲以下年輕人是影響最嚴重的族群，已占所有住院人數的一半以上，同時督促民眾盡快接種流感疫苗。

南半球流感大爆發，被視為北半球流感疫情的指標，有專家擔心，秋冬時期北半球可能像澳洲一樣，遭到新冠和流感夾擊。各國政府、藥廠近期都在增加流感疫苗採購量。

國光生表示，歐美客戶確實有詢問追加訂單，不過旗下流感疫苗是透過雞胚蛋來製造，從生產原液、充填、檢驗、品管到交貨要 3 個月，今年既有訂單生產將告一段落，同時盤點產能來滿足客戶。

國光生補充，去年因新冠疫苗施打率高，導致流感疫苗施打率明顯較低，因此民眾今年對流感的保護力更少、更低，在此情況下，被感染的風險也會比較高。

展望今年，國光生成長動能來自海外市場，尤其中國市場今年開始出貨四價流感疫苗，並提前在 6 月出貨，有望推升 6 月營收顯著增加、創同期高，不過全年高峰將落在第三季，包括中國四價流感疫苗、國內公費流感疫苗、歐洲新客戶疫苗原液等，單季營收挑戰新猷。