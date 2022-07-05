生技股6月營收報捷 國光生倍增創新猷 藥華藥寫同期高

生技股 6 月營收報捷，國光生 (4142-TW) 受惠外銷訂單提前出貨，單月營收來到 4.91 億元，創新高，月增 23.3 倍、年增 6.1 倍；藥華藥 (6446-TW) 旗下罕見血癌新藥 Ropeg 出貨至美國，6 月營收 2.77 億元，也寫同期高。

國光生不只單月營收創高，第二季營收 5.26 億元，季增 8.9 倍、年增 5 倍；上半年營收 5.8 億元，年增 5.1 倍，單季、累計營收雙雙寫同期高。

國光生受惠外銷東歐流感疫苗原液訂單、中國訂單大幅成長，加上充填二線取得歐盟認證、生產排程優化，使得外銷訂單提前出貨，推升營運成長。

展望後市，國光生看好，本季進入流感疫苗出貨旺季，7 月營收有望優於 6 月、續拚新高，本季將是全年營收高峰，並帶動全年營收維持成長，有望超越原定 20 億元目標。

藥華藥 6 月營收 2.77 億元，月減 20.43%、年增 1024%；第二季營收 9.78 億元，季增 288.1%、年增 1024%；上半年營收 12.29 億元，年增 567%。

藥華藥依據美國新藥產業常態，自 7 月起小幅上調 Ropeg 在美售價。此外，亞太銷售市場除了台灣、香港自費病人外，韓國子公司也正式進行商業銷售，啟動自費病人用藥，持續向前推展亞太佈局。

隱形眼鏡製造商望隼科技 (4771-TW) 今日也公告營收，由於部份外銷出貨受裝船日影響，6 月營收略降至 1.4 億元，月減 10.71%、年增 45.57%；上半年營收 7.66 億元，年增 13.38%。

望隼表示，隨著中國客戶因上海疫情解封後訂單回流，日本及中國市場有成，代工市佔率持續攀升，今年營收有望較去年顯著躍升。