通用Q2中國銷售成績 創新冠疫情爆發以來最黯淡紀錄

通用汽車 (GM-US) 周三 (6 日) 公布第二季銷售量，創下新冠疫情爆發以來，最糟糕的中國銷售季度表現，主因中國期間疫情復燃，且全球供應鏈持續面臨問題。

4 月至 6 月期間，通用在其最大全球市場中國的銷售量為 484200 輛，較去年同期下降 35.5%，且為 2020 年第一季銷售 461700 輛之後最低銷售紀錄。2020 年第一季因中國官方宣布防疫限制，導致中國工廠停工。

通用周三股價下跌 3.40%，收每股 31.27 美元，今年迄今約跌 47%。

通用在發布的新聞稿中指出，其中國品牌「聚焦於恢復生產和營運。」

通用不久前向投資者示警供應鏈問題仍嚴重影響第二季獲利、但同時仍維持對今年的財測，然而不到一周，便發布黯淡的中國銷售成績。

通用財務長 Paul Jacobson 上個月在德意志銀行投資者會議上以「顯然富有挑戰性」來形容中國的情況，並稱「我們必須解決一些短期問題。」

通用在中國的銷售包括透過合資企業和旗下知名的 Buck、凱迪拉克和雪佛蘭等品牌實現的銷售額，但這些品牌的銷售額全部大幅下降，約減少 22% 至 79% 。

過去幾日，中國每日新冠病毒新增確診人數 (含無症狀者) 自少數幾例激增至 200 或 300 例。

野村證券首席中國經濟學家 Ting Lu 表示，截至周一，因應新冠疫情而限制當地流動的城市數量自一周前的 5 個倍增至 11 個。

通用汽車上周五公布，4 月至 6 月期間的美國銷售量下降 15.4%。