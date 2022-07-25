德微Q2三率三升 EPS 2.85元再創高 上半年賺超過半股本

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (25) 日公告第二季自結，受惠客戶需求強勁、產品組合優化，營運三率三升，毛利率更衝上 37.35%，改寫歷史新高，稅後純益 1.27 億元，年增 49.68%，每股稅後純益 2.85 元，上半年合計大賺超過半股本，達 5.29 元。

德微第二季營收 5.79 億元，年增 11.54%，毛利率 37.35%，年增 4.92 個百分點，營益率 20.95%，年增 4.82 個百分點，稅後純益 1.27 億元，年增 49.68%，每股稅後純益 2.85 元。

德微上半年營收 11.07 億元，年增 11.41%，毛利率 36.16%，年增 4.65 個百分點，營益率 19.49%，年增 4.7 個百分點，稅後純益 2.35 億元，年增 80.98%，每股稅後純益 5.29 元。

德微表示，整體大環境瞬息萬變，公司身為供應鏈成員，也無法完全與世界經濟脫軌，但公司也利用機會，提前淘汰生產效率或效能較差設備，降低對消費性產品的依賴，繼續聚焦車用電子與工業應用相關產品銷售，有助高毛利產品比重持續提升。

為因應未來車用電子產品增加，德微正著手進行桃園蘆竹廠與台北深坑廠第二階段產能整併的計畫，並著手規劃下一代生產線，預期建置完成後，與現有產能相比，將呈現倍數成長。

德微看好，新設備建置完成後，未來兩年內，車用電子營收有機會佔全年營收 40% 以上，下半年也有信心在產品組合優化下，達成原先獲利目標。