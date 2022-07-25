伸興收購宇隆三方已達共識 程泰董座：要做快樂的投資者

家用縫紉機製造廠伸興 (1558-TW) 公開收購精密金屬加工廠宇隆 (2233-TW) ，已與另一大股東程泰 (1583-TW) 三方達成共識；對此，伸興董事長林志誠今 (25) 日態度低調，程泰董事長楊德華則證實三方確實已達成共識，將共同提名新任 9 席董事，但未透露確切席次，並說自己要做「快樂的投資者」。

伸興透過公開收購方式，已取得宇隆 21.56% 股權，程泰原為第二大股東，在伸興宣布公開收購後，程泰也持續加碼宇隆、持股比重增加至 13.21%。

宇隆 14 日召開董事會決議，將在 8 月 31 日召開股東臨時會，全面改選 9 席董事，伸興提名 3 席董事和 2 席獨董，力拚在 9 席董事席次中過半。對此，楊德華先前坦言，不反對伸興公開收購宇隆，但公開收購價格實在偏低，須審慎考量宇隆營運獨立性，且伸興公開收購宇隆過程中，均未向程泰集團洽商諮詢，程泰集團投資宇隆超過 6 年，大股東身分未受尊重。

楊德華日前對外透露，程泰集團與其個人持股宇隆「一股不賣」，未來還會加碼，不會拒絕宇隆未來集團化合作，三方可好好協商。

宇隆董事長劉俊昌今日也表示，22 日下午已與兩大股東伸興、程泰取得共識，將共同推選新任董事候選人，以集團化方式經營宇隆，並透露楊德華也支持宇隆走向集團化發展。