Meta台灣暨香港總經理 潘先國接掌

Meta(META-US) 今 (25) 日宣布人事異動案，將由潘先國接任台灣暨香港總經理，Meta 表示，潘先國擁有超過 18 年的科技業經驗，希望藉由其廣泛的視野與豐富的技能，率領跨國企業團隊提升效能與發展業務。

Meta 表示，潘先國接掌 Meta 台灣暨香港總經理一職後，將負責 Meta 台灣及香港兩大市場營運，領導團隊與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，並維持整體業務成長，未來，潘先國將常駐台灣，並向大中華區總裁梁幼莓匯報。

潘先國加入 Meta 前，曾在台灣微軟擔任公共業務事業群總經理，透過數位轉型提升台灣的創新力、競爭力與學習力，也曾擔任 Citrix 台灣區總經理，以及 CA Technologies、台灣 IBM 等多家跨國科技公司高階職位。

Meta 大中華區總裁梁幼莓表示，Meta 致力透過科技建立連結、尋找社群，並支持企業成長，潘先國擁有豐沛的產業知識與經驗，可望讓 Meta 更完善地支持不同規模的企業、台灣及香港的每個客戶與合作夥伴。

新任 Meta 台灣暨香港總經理潘先國也指出，Meta 的科技與產品賦予世界各地的人們改變力量，並在社群中發揮實質影響力，很興奮加入 Meta，一起運用科技為人們與企業賦能。