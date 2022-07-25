〈台經院看景氣〉6月營業氣候測驗 製造業、營建業同創2年來新低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 6 月營業氣候測驗調查，製造業為 88.30 點，較上月下滑 4.29 點，不僅連 6 跌，更創 2020 年 6 月以來新低紀錄，服務業為 94.15 點，月減 0.87 點，而營建業為 92.92 點，月跌 3.15 點，呈連 5 月下滑，也是 2020 年 5 月以來新低。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，由於美國和中國兩大經濟體占全球經濟表現約 40%，若美中經濟情勢未能明顯好轉，未來全球經濟要表現的好，非常困難。

台經院說明，製造業廠商認為，當 (6) 月景氣為「好」比率僅 15.5%，月減 5.7 個百分點，「壞」的比率則為 44.1%，月增 11.9 個百分點，約有超過 70% 以上的化學工業、成衣及服飾業、塑膠製品業、紡織業和鋼鐵基本工業的廠商看壞當月，而權重最大的電子機械業看壞當月比例略高於看好。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好廠商月減 6.5 個百分點至 17.0%，看壞比率由 27.0% 增加 10.2 個百分點至 37.2%。

服務業方面，由於本土疫情自高原期緩步下降，有超過 80% 的餐旅業者和超過 40% 的零售業者看好當月景氣，不過，受到台股大幅修正影響，超過 70% 的證券業者看壞當月。

服務業對於未來半年景氣看法中，隨著國旅補助陸續啟動，近期民眾出遊興致高昂，而通路商趁人潮回流擴大促銷戰，有接近 50% 零售業者和 80% 的餐旅業者看好。

然而，超過 60% 以上批發業者則看壞未來半年，主要是因通膨因素干擾，進貨成本墊高，加上高科技產業供應鏈情勢出現雜音。

營造業方面，儘管近期大宗建材成本漲勢轉緩，不過，金融機構對營造業貸放資金態度卻轉謹慎保守，造成工程週轉金緊俏，影響後續工程發包進度，因此，6 月營造業景氣以持平視之，並對未來半年看淡。

不動產業中，6 月看壞景氣的廠商比例高達 59.5%，反映房市降溫態勢， 展望未來，由於房市景氣仍受大環境壓制，難有報復式遞延性買盤浮現，台經院預料，住宅市場將為量縮價穩，而整體商用不動產市場則為趨緩。