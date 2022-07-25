元晶、安集，缺電需求加速太陽能模組出貨

本週聯準會將公佈升息結果，目前市場普遍能接受的程度為「3 碼」，只要不超過這個數字，股市反應就不會那麼大。另一方面原物料雖然在回檔，但俄羅斯的北溪一號雖然歲修完畢，卻傳出關鍵零組件卡在德國，若有變數則會讓好不容易降下的油價再度復燃。

進一步來看待升息的話，目前市場其實還是眾說紛紜，有估 3 碼、4 碼，甚至還有 2 碼的說法，主要是經濟學家平均預估，未來一年美國整體經濟衰退的機率為 40%，不過以美國 6 月失業率及零售業表現來看，只升 2 碼機率不高，最終推測還是 3 碼的可能性較大。

如果美國升息幅度都能控制在預測範圍內，市場就有機會慢慢復甦，今天帶大家看看一些值得關注的題材。

全球環保意識抬頭，加上近期缺電議題正悄悄醞釀，使得再生能源在市場上具備話題性。其實再生能源的強勢都是有數據能佐證的，根據國際可再生能源機構（IRENA）的研調，在澳洲、巴西、墨西哥、南非、土耳其、印度、以及全美各個地區，陸域風力發電的配置在近 10 年內都成長了 10% 以上，且這些地區風力發電成本目前已經與化石燃料不相上下，甚至更低。

從以上可以看出來，再生能源已經漸漸擺脫「昂貴能源」的刻板印象，諸如太陽能、風力發電等等成本都在減低，也因為金錢方面的允許，各國投入環保的意願逐漸變高，未來再生能源雖然仍難以成為主要的電力來源，但取代一些燃油燃煤發電的可能性很高，有機率與核電共生。

在這樣的前提下，離岸風電、太陽能相關的個股，在目前盤勢可能會加入輪動項目之一，只要其他題材熄火，再生能源的部分就有可能集火，包括安集 (6477-TW)、元晶(6443-TW) 等都可能隨盤勢起頭。

安集第二季雖因產線調整，產能由 G1 轉進大尺寸模組 M6，單季營收季減 16.62％，但今年太陽能模組原物料回穩後，基本面相較去年還是大幅成長，而在台灣許多企業也不相信政府的能源政策，開始投入自家電廠以防備緊急用電需求的當下，太陽能模組的出貨量還在穩定上升，緊隨而來政府似乎也有意識到這個問題，也修改法案要求沒跟進的企業追加太陽能發電設施，整體市場需求已趨向穩定。

安集今年營收年增率，從一月開始陸續有 411%、341%、212%、292%、91% 的表現，可以看出五月、六月雖然因為全球通膨衝擊有所下降，但還是維持在歷史高檔，同時具備題材與基本面。

元晶則奪下全球低軌衛星龍頭 SpaceX 星鏈計畫（Starlink）衛星專用太陽能電池大單拍板，明年首季開始出貨。以需求量來看，SpaceX 計畫的每顆低軌衛星需使用 8,600 餘片太陽能電池片，顯著提升元晶的出貨量。而在此之前，元晶 6 月營收靠其他題材就衝上 6.52 億元，月增 22.15％、年增 50.03％，技術面也打底反彈，是太陽能類股中可關注個股。

再生能源中，還有包括上緯投控 (3708-TW)、亞力(1514-TW) 等較偏向「風力發電」的類股，雖然近期太陽能比較受到重視，但風力發電目前也有穩定的在賺錢，投資人也可以多了解看看。