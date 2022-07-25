〈台股盤中〉電子、航運漲多拉回 一度跌近百點 失守14900點

隨著美股四大指數上周五全面拉回，台股今 (25) 日開盤也下挫開出，在台積電等電子權值股賣壓出籠後，跌幅持續擴大，最低跌至 14851 點，跌近百點，也失守 14900 點大關，預估今日成交量約 1900 億元，較上週五收縮。

權值股方面，台積電下跌近 1%，面臨 500 元保衛戰，聯發科下跌逾 2%，跌破 700 元大關，鴻海則逆勢上漲超過 1%，重返季線，其他如金控雙雄、台塑四寶都在平盤附近游走，聯電則因市場傳出成熟製程價格開始鬆動，一度跌逾半根停板，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子成交比重降至 55%，航運則回升至 11%，化學生技醫療成為資金避風港，成交比重衝上雙位數，達 10%，依漲跌幅來看，航運族群則因運價持續下挫，類股下跌高達 2%，跌幅冠居 19 大類股。

貨櫃三雄今日同步下挫約 2%，持續呈現貼息，相關航運個股如慧洋 - KY、台驊投控、四維航、裕民、中櫃、中航、榮運等，跌幅也都在 1% 以上，當中僅漢翔因與勞斯萊斯 (Rolls Royce) 簽訂新一代發動機核心零組件合約，上漲超過 1%。

展望後市，多家大廠本周將召開法說會，加上美國聯準會即將在周四凌晨宣布最新利率決策，外界除緊盯升息幅度，也關注聯準會如何看待通膨，屆時將牽動國際股市走向，因此在此之前市場氣氛恐較觀望。